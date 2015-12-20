ضبط صاحب شركة بحوزته 16 الف لتر مواد بترولية باوسيم

ضبطت شرطة التموين والتجارة بالجيزة صاحب شركة متهم بالاستيلاء على 16 ألف لتر مواد بترولية وبيعها فى السوق السوداء باوسيم .إعلان - Ads إعلان - Ads
>كانت معلومات وردت لشرطة التموين، تتهم مسئول شركة للصناعات والتجارة بنطاق دائرة قسم أوسيم بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة فى تنكات داخل فرع الشركة دون التعاقد مع الهيئة العامة للبترول، ما يعد استيلاء على أموال الدعم الذي توفره الدولة للمستهلكين.
>داهمت قوة الشركة وضبطت صاحبها و 16 ألف لتر سولار وحررت المحضر اللازم وأحالت المتهم إلى النيابة .
>كانت معلومات وردت لشرطة التموين، تتهم مسئول شركة للصناعات والتجارة بنطاق دائرة قسم أوسيم بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة فى تنكات داخل فرع الشركة دون التعاقد مع الهيئة العامة للبترول، ما يعد استيلاء على أموال الدعم الذي توفره الدولة للمستهلكين.
>داهمت قوة الشركة وضبطت صاحبها و 16 ألف لتر سولار وحررت المحضر اللازم وأحالت المتهم إلى النيابة .