سلاح الجو الليبى يستهدف منزل قيادى بمجلس شورى ثوار أجدابيا

>قال الناطق الرسمى باسم غرفة عمليات الجيش الليبى ناصر الحاسى، إن سلاح الجو الليبى نفذ طلعات جوية استهدفت منزل القيادى بمجلس شورى ثوار إجدابيا "أبريك الزوي" وتمركزات للمليشيات الإرهابية فى مدينة إجدابيا.

وأضاف الحاسى فى تصريح صحفى مساء اليوم الأحد، أن الطيران الحربى "ميج 23 – 21" استهدف منزل القيادى فى مجلس شورى ثوار إجدابيا الإرهابى "أبريك الزوي" وتمركزات للمجموعات الإرهابية فى شارع القلوز ، فضلاً عن مخزن للأسلحة فى مدينة إجدابيا .

وفى السياق ذاته .. قال الحاسى إن سلاح الجو استهدف تجمعاً لتنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة سوق الحوت فى بنغازى .

وأكد الحاسى أن الأمور العسكرية على الأرض فى كل المحاور فى مدينة بنغازى تسير وفق الخطة العسكرية المعدة مسبقاً من القيادة العامة للقوات العربية الليبية المسلحة

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