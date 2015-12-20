خبير عسكرى لبنانى لـ"اليوم السابع": رد حزب الله على إسرائيل سيكون مؤلم

أكد الخبير العسكرى والاستراتيجى اللبنانى، العميد أمين حطيط، أن حزب الله سيرد على عملية اغتيال المناضل سمير القنطار، الذى اغتيل من قِبَل إسرائيل على الأراضى السورية، موضّحًا أن الرد لأخذ حق الشهيد من القتلة وتنفيذ عناصر الاشتباك التى تقتضى الرد على أى جريمة يرتكبها الاحتلال الاسرائيلى.

وأشار حطيط، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" من لبنان، مساء اليوم الأحد، إلى أن الرد سيكون له بُعْد أمنى لحماية عناصر حزب الله من الاستهداف، مؤكّدًا أن عدم رد حزب الله بشكل مؤلم على إسرائيل ستكون عناصره وقياداته عرضة للعدوان الإسرائيلى، لذلك الحزب مجبر على الرد على تل أبيب وبكل قوة.

كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية تدين جريمة اغتيال "سمير القنطار"