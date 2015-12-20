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عبد الملك المخلافى: المتمردون الحوثيون لم يستجيبوا لإطلاق سراح المعتقلين

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عبد الملك المخلافى: المتمردون الحوثيون لم يستجيبوا لإطلاق سراح المعتقلين عبد الملك المخلافى: المتمردون الحوثيون لم يستجيبوا لإطلاق سراح المعتقلين
قال عبد الملك المخلافى، رئيس وفد اليمنية، إنه لم يكن هناك استجابة حقيقية من قبل المتمردين الحوثيين فيما يخص الإفراج عن المعتقلين، وتابع: "وفد الحكومة اليمنية بذل جهودا كبيرة لإطلاق سراح المعتقلين ولكن لم تكن هناك استجابة من قبل ميليشيا الحوثى".

وأضاف "المخلافى"، خلال مؤتمر صحفى، أن المفاوضات تسير فى تنفيذ القرار2216، بالإضافة إلى مخرجات المفاوضات الخليجية، مشيراً إلى أن المفاوضات توصلت إلى تشكيل لجنة تواصل وتهدئة من عسكريين يمنيين وممثل عن ميليشيا الحوثى وصالح بإشراف الأمم المتحدة مهمتها الوحيدة التأكد من وقف إطلاق النار.. واستطرد "المخلافى" قائلاً: الرئيس عبد ربه منصور هادى هو من أمر بتجديد الهدنة لمدة 7 أيام أخرى.

وفى السياق ذاته قال رئيس وفد الحكومة اليمنية إن المجتمع الدولى يساند الحكومة اليمنية فى فك الحصار عن محافظة تعز، وتابع: "بعد مراوغة وتهرب وافق الحوثيون على إدخال مساعدات إلى المدن المحاصرة.. نريد أن نخفف من معاناة الشعب اليمنى ووقف تجنيد الأطفال".

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