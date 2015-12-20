لتفادى مشاكل التهاب الجيوب الأنفية.. تعرف على 5 نصائح ضرورية

التهاب الجيوب الأنفية

أهم النصائح والإرشادات لتجنب التهابات الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون سواء الأطفال أو الكبار نتيجة أسباب وعوامل مختلفة والتى تمثل إعاقة فى أداء الجيوب الأنفية ووظيفتها الطبيعية.>حول ذلك يقول الدكتور عمرو جلال استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إن التهاب الجيوب الأنفية هو عبارة عن حدوث التهاب بالأغشية المخاطية بالجدار المبطن للأنف نتيجة إصابتها ببعض المشاكل الصحية مثل إصابة الأنف بميكروب بيموكوكس.>واستكمل د. عمرو قائلاً: "هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب على الأشخاص مراعاتها خاصة الذين لديهم استعداد للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية وأهمها":

1)الاهتمام بتلقى العلاج المناسب فى حالات الإصابة بأدوار البرد والأنفلونزا وعدم إهمال العلاج.

>2)تجنب التواجد فى أماكن يوجد بها أتربة أو وجود غبار ما يتسبب فى حدوث التهابات بالجيوب الأنفية.

>3)استنشاق الأنف جيدًا يومًا مع مراعاة تجنب الاستنشاق بعنف.

>4)تجنب التعرض لتيارات الهواء الباردة عند الاستحمام.

>5)تجنب التواجد فى أماكن دافئة ثم التعرض لتيارات باردة والعكس.