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مباشر - الزمالك 1-3 الجيش..كونان يسجل الثالث من ركلة جزاء

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مباشر - الزمالك 1-3 الجيش..كونان يسجل الثالث من ركلة جزاء مباشر - الزمالك 1-3 الجيش..كونان يسجل الثالث من ركلة جزاء

خسر الإسماعيلي مباراته الثانية في الدوري المصري هذا الموسم أمام بتروجيت في الجولة السابعة بهدف سجله أحمد جعفر.

وخاض الإسماعيلي المباراة بقوته الضاربة من البداية في وجود محمود عبد الرازق "شيكابالا" وتوريك جبرين وإيمانويل بناهيني.. لكنه فشل في فك طلاسم دفاع بتروجيت.

وجاء هدف الإسماعيلي من كرة عرضية حولها أحمد جعفر بالرأس في الشباك في الدقيقة 34.

وفاز بتروجيت لأول مرة تحت قيادة طلعت يوسف وبات رصيده ثماني نقاط من تسع مباريات في المركز 12.

أما الدراويش فيبقى في الترتيب الخامس بـ13 نقطة مؤقتا انتظارا لخوض باقي المباريات المؤجلة للزمالك.

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