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غدًا.. محاكمة «حبارة» لاتهامه بمقاومة السلطات

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غدًا.. محاكمة «حبارة» لاتهامه بمقاومة السلطات غدًا.. محاكمة «حبارة» لاتهامه بمقاومة السلطات

محاكمة «حبارة» – أرشيفية

 

تنظر، غدًا الاثنين، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، إعادة إجراءات محاكمة عادل حبارة، في ضوء إتهامه بمقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ومحمد الدرديري، وبحضور أحمد عبد العليم رئيس النيابة العامة بالزقازيق، ومصطفى سالم ممثل النيابة.

كان المحامي العام لنيابات شمال الزقازيق، قد أحال عادل حبارة لمحكمة الجنايات، لإتهامه باستعمال القوة ومقاومة السلطات أثناء محاولة القبض عليه في شهر يونيو من عام 2011، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده.

يذكر أن محكمة جنايات الزقازيق قد قضت في وقت سابق بالسجن 10 سنوات غيابيًا ضد حبارة بتهمة مقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض، فقام محامي حبارة بإعادة إجراءات محاكمته من جديد في القضية.

 

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