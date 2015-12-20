رئيس الوزراء: المشروعات مع الجانب السعودي تخضع للدراسة

قال المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء إن الاجتماع التنسيقى الثالث بين مصر والسعودية يوم ٥ يناير القادم سيتضمن عرض لاتفاقيات بين البلدين فى شتى المجالات من بينها السياحة بشرم الشيخ والزراعة والإسكان.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أوضح رئيس الوزراء فى تصريحات له على هامش توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة الإسكان وشركة بالم هيلزان المشروعات تخضع لدراسات جدوى، وتم بدء هذه الإجراءات مع الجانب السعودى ولكنها تأخذ بعض الوقت لكونها مشروعات متشعبة.

وأضاف المهندس شريف إسماعيل أن المشروعات القومية الكبرى يتم العمل عليها بجزء من مؤسسات التمويل وبعض الأحيان اخرى تأتى شركات المقاولات بتمويلها ، موضحا ان انخفاض اسعار البترول والزيت الخام لها إيجابيات على الاقتصاد المصرى ، والموازنة العامة للدولة خاصة وأننا تستورد ما يتراوح ما بين ٣٠ و٣٥٪ من الخارج من المواد البترولية ، مشددا فى الوقت ذاته على انه حتى الان هناك دعم للمواد البترولية .