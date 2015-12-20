رئيس جامعة المنصورة يبحث مع مجلس كلية الآداب خطط عمل المرحلة الحالية

عقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة اجتماعا مع أعضاء مجلس كلية الآداب للتأكيد على خطة عمل الجامعة فى المرحلة الحالية والتعرف على المشكلات التي تواجهها الكلية.

وأكد القناوى اعتزازه بتواجده فى كلية الآداب وبين كوكبة من علماء العلوم الإنسانية مثل الدكتور رضا سيد أحمد عميد الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام مشيرا إلى مكانة الكلية المتميزة عربيا ومحليا فهى نقطة اشعاع للعلوم والإنسانية والثقافة نحتاجه فى الفترة الحالية لتنوير الفكر اللقضاء على قوى الظلام والإرهاب والتطرف .

>وأشار رئيس الجامعة إلى أن إدارة الجامعة تتم بالمشاركة في صناعة القرار وأى عميد كلية ما كان له أن ينجح بدون معاونة كل أعضاء هيئة التدريس ولن يكون النجاح دون جهود الجميع .

كما أشار إلى أن المبنى الجديد للكلية سيتم افتتاحه قريبا بحضور وزير التعليم العالى والذى سيعمل على استيعاب الأعداد الكبيرة لطلاب الكلية ..وتابع :هناك خطط لاستكمال باقى المنشآت.

وأكد الدكتور محمد القناوى: لدينا القدرة على تغيير وطننا للأفضل من خلال كل جهود المخلصين وعلسنا مواجهة ظاهرة "سنترات"الدروس الخصوصية والقضاء عليها وتشكيل فرق عمل لوضع خطة ورؤية لتطوير الكلية .

>وقد تطرق الاجتماع لمناقشة زيادة أعداد طلاب الدراسات العليا لزيادة موارد الكلية .

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