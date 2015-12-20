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جامعة طنطا تكرم الدكتور فتحى ندا عضو مجلس النواب عن دائرة السنطة

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جامعة طنطا تكرم الدكتور فتحى ندا عضو مجلس النواب عن دائرة السنطة جامعة طنطا تكرم الدكتور فتحى ندا عضو مجلس النواب عن دائرة السنطة
كرمت جامعة طنطا برئاسة الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة طنطا الدكتور فتحي ندا الأستاذ بكلية التربية الرياضية، لفوزه بعضوية مجلس النواب عن دائرة السنطة بمحافظة الغربية.

جاء ذلك في اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة والذي عُقد اليوم الأحد برئاسة الدكتور محمد أحمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتورة عزة الوسيمي عميد كلية التربية الرياضية، ووكلاء كليات الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعرب عن تقدير جامعة طنطا رئاسةً، وأعضاء هيئة تدريس، وعاملين، للنائب متمنياً له النجاح في مهمته الوطنية بما يحقق صالح الوطن والشعب.
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