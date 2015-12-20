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إسرائيل تطلق قذائف مدفعية على لبنان ردا على قصف صاروخى

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إسرائيل تطلق قذائف مدفعية على لبنان ردا على قصف صاروخى إسرائيل تطلق قذائف مدفعية على لبنان ردا على قصف صاروخى

أخبار لبنان


>قال جيش الاحتلال الإسرائيلى، إنه أطلق قذائف مدفعية على جنوب لبنان اليوم الأحد، ردا على الصواريخ التى اطلقت فى وقت سابق عبر الحدود على إسرائيل.

وأضاف الجيش فى بيان، أنه يحمل اللبنانية المسئولية عن الهجمات التى تنطلق من أراضيها وأنه "سيواصل التصدى لأى محاولة للإضرار بسيادة إسرائيل وأمن مواطنيها."

وسقطت صواريخ أطلقت من لبنان على شمال إسرائيل لكنها لم تتسبب فى وقوع إصابات أو أضرار وذلك بعد ساعات من الإعلان عن مقتل قيادى فى جماعة حزب الله اللبنانية فى غارة جوية فى سوريا.

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