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إقامة المعرض الخيري الخامس للملابس المجانية بجامعة بني سويف

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إقامة المعرض الخيري الخامس للملابس المجانية بجامعة بني سويف إقامة المعرض الخيري الخامس للملابس المجانية بجامعة بني سويف

المعرض الخيري الخامس للملابس الجاهزة

أقامت كلية التجارة بمبنى الكلية المعرض الخيري الخامس للتكافل الاجتماعي بإشراف الدكتور محمد عبد الله عميد الكلية والدكتورإبراهيم عبد الحفيظ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وإدارة رعاية الشباب والأنشطة الطلابية والنشاط الاجتماعي بالكلية وبحضور عدد من الطلبة والطالبات ومشرف رعاية الشباب بالكلية.

تضمن المعرض ملابس للطلبة والطالبات تتجاوز 200 طاقم كامل لكل طالب وطالبة لتوزيعها بالمجان في إطار التكافل الاجتماعي الذي تقوم به رعاية الشباب بالكلية والنشاط الاجتماعي من الموارد الذاتية لكلية التجارة.

أكد لطفي أن افتتاح المعرض الخيري يأتي في إطار الاهتمام المستمر وحرص الجامعة الدائم على دعم الطالب الجامعي ماديًا ومعنويًا وتخفيف العبء عن كاهل الأسر موضحاً أن المعرض يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي داخل جامعة بني سويف وأضاف أن الجامعة التي لا تتدخر جهدا على التواصل المستمر مع أبنائها الطلاب في كافة المجالات وتحفيزهم لمزيد من العطاء لإثراء العملية التعليمية والبحثية بالجامعة.

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