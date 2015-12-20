نشرة «ONA» للفضائيات| «عنايت» يودع «سيادة الناخب».. و«cbc» تهدي جائزتها لشهيد الصاعقة

إعداد: إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

> قال الإعلامي جمال عنايت، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن الليلة أخر حلقات برنامج ” سيادة الناخب” على شاشة التلفزيون المصري، موضحاً أنه سعيد باتمام مهمة البرنامج..للمزيد

قال الإعلامي محمد هاني رئيس قناة CBC، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن القناة تهدي جائزة فوز CBC إكسترا، للشهيد محمد أيمن شويقة شهيد الصاعقة..للمزيد

قالت الإعلامية أسماء مصطفي مقدمة برنامج ” صباح الورد” علي شاشة TEN، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن اليوم كانت أخر حلقات البرنامج مؤكدة على أنها سعيدة بتجربتها بالعمل في القناة..للمزيد

يحل كل من الكاتب الساخر فؤاد معوض، والمايسترو عبد الحميد عبد الغفار، والمطرب محمد حسن، والكاتب هشام عيسي، في حلقة تحت عنوان “العندليب”، ضيوفًا على برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على شاشة سي بي سي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الحادية عشر مساءً..للمزيد