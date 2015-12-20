أخبار عاجلة

لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نشرة «ONA» للفضائيات| «عنايت» يودع «سيادة الناخب».. و«cbc» تهدي جائزتها لشهيد الصاعقة

Google+ Print

نشرة ONA للفضائيات

إعداد: إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.
> قال الإعلامي جمال عنايت، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن الليلة أخر حلقات برنامج ” سيادة الناخب” على شاشة التلفزيون المصري، موضحاً أنه سعيد باتمام مهمة البرنامج..للمزيد

الإعلامي جمال عنايت

 

قال الإعلامي محمد هاني رئيس قناة CBC، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن القناة تهدي جائزة فوز CBC إكسترا، للشهيد محمد أيمن شويقة شهيد الصاعقة..للمزيد

الإعلامي محمد هاني رئيس قناة CBC – أرشيفية

 

قالت الإعلامية أسماء مصطفي مقدمة برنامج ” صباح الورد” علي شاشة TEN، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن اليوم كانت أخر حلقات البرنامج مؤكدة على أنها سعيدة بتجربتها بالعمل في القناة..للمزيد

الإعلامية-أسماء-مصطفي

الإعلامية أسماء مصطفي

 

 

يحل كل من الكاتب الساخر فؤاد معوض، والمايسترو عبد الحميد عبد الغفار، والمطرب محمد حسن، والكاتب هشام عيسي، في حلقة تحت عنوان “العندليب”، ضيوفًا على برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على شاشة سي بي سي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الحادية عشر مساءً..للمزيد

الدكتور هشام عيسى والكاتب فؤاد معوض

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017