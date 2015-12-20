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فيديو| عكاشة يهاجم «سيف اليزل»: هل أصبحت أقوى من الرئيس؟

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فيديو| عكاشة يهاجم «سيف اليزل»: هل أصبحت أقوى من الرئيس؟ فيديو| عكاشة يهاجم «سيف اليزل»: هل أصبحت أقوى من الرئيس؟

توفيق عكاشة

انتقد الإعلامي توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، اللواء سامح سيف اليزل، المنسق العام لقائمة «في حب »، بسبب تصريحاته بأن رئيس المجلس سيكون من الأعضاء الذين سيتم تعيينهم، قائلا: «بيكذب رئيس الجمهورية».

وتساءل «عكاشة»، خلال حواره مع الإعلامية حياة الدرديرى، ببرنامج «مصر اليوم»، على فضائية «الفراعين»: «هل سامح سيف اليزل أصبح أقوى من رئيس الجمهورية، وهل هو الذي يصدر التوجيهات للرئيس؟».

ووصف تصريحات «سيف اليزل»، بأنها خطيرة لأنها جاءت بعد بيان رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن «سيف اليزل»، ليس سياسيا، وحديث العهد بالعمل البرلمانى والسياسي، وهو ما يوقعه في أخطاء، موجها رسالة لـ«سيف اليزل»، قائلا:« لما أنت شاطر قوى كدا ما اترشحتش ليه فردي وأدرت معركتك الانتخابية».

كان اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف «دعم مصر» بمجلس النواب، أكد أنه سيتم اختيار رئيس البرلمان القادم من النواب المعينين.

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