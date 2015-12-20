فيديو| علي جمعة: المسلمون أول من احتفلوا بعيد ميلاد «المسيح»

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إنه لا يعبد أحد من البشر الرسول الكريم، مثلما عبد بعض المسلمين علي بن أبي طالب، وعبد بعض المسلمين البهائية، وغيره، متسائلًا: “هل إدخال الكهرباء بدعة، وجميع الأشياء التى طرأت على مجتمعنا بدعة؟، فهؤلاء يريدون أن يسحبوا زمن النبي علينا”.

وأضاف “جمعة”، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج “سي بي سي”، اليوم الأحد، أن المسلمين هم أول من احتفلوا بعيد الميلاد المجيد، يوم مولد المسيح عيسى عليه السلام، حيث كان المعز بدين الله الفاطمي هو اول من احتفل بمولد المسيح، وعندما وجد المسيحيين المسلمين يحتفلوا بمولد النبي عيسى فقالوا: “إنتوا بتحتفلوا، إحنا هانحتفل زيكم”.