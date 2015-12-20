الصحة: ضبط صيدلية بالعجوزة تبيع «ألبيومين بشري» غير مسجل

أعلنت وزارة الصحة و السكان عن قيام لجنة من مفتشي الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بحملة تفتيشية على بعض الصيدليات بمحافظتي القاهرة والجيزة.

أسفرت الحملة عن ضبط عبوات من مستحضر الألبيومين البشري الغير مسجل بوزارة الصحة وغير مصرح بتداوله بالسوق المحلية ومجهول المصدر، وذلك في إحدى الصيدليات بمدينة الإعلام بالعجوزة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة برقم 25362 جنح شرطة العجوزة لسنة 2015 وعرضه على النيابة العامة المختصة لإتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة.

تأتي تلك الحملة فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان في التفتيش على الصيدليات لضبط ومكافحة الغش الدوائي وبيع الأدوية المهربة، وكذلك سعيها الدائم لتوفير أدوية آمنة وعالية الجودة للمريض المصري.