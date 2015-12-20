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تعرف على أضرار الوقوف على القدم للأصحاء ومرضى الجلطات ونصائح للسلامة

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تعرف على أضرار الوقوف على القدم للأصحاء ومرضى الجلطات ونصائح للسلامة تعرف على أضرار الوقوف على القدم للأصحاء ومرضى الجلطات ونصائح للسلامة
لا شك أن الوقوف على القدمين لمدة طويلة أمر غير صحى على الإطلاق، ولطالما نادى الأطباء من يعملون بمهن تتطلب منهم الوقوف لفترات طويلة كالمعلمين والمهندسين والمحاضرين وغيرها من الأعمال غير المكتبية بشكل كبير، أن يحافظوا على قطع هذا الوقوف المستمر للوقاية من المشكلات التى يتسبب به، فهى عادة غير صحية على الإطلاق للأصحاء خاصة لمرضى جلطات الساق الذين تعرضوا لجلطة فى القدم.

وفى هذا الموضوع المهم يحدثنا الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، موضحًا أن الوقوف الدائم والاتكاء على القدمين أو إحداهما لمدة طويلة، يسبب الكثير من المشاكل الصحية، والمشكلة تتضاعف لأولئك الذين يعانون بالفعل من الإصابة بجلطات القدم، ما يجعلهم عرضة للكثير من الأضرار المضاعفة، ولعل أهم هذه الأضرار، هو زيادة وكبر حجم الجلطة فى القدم التى عانوا منها بالفعل، ما يزيد من حجم المشكلة ويهددهم بزيادة الجلطات وتكرار الإصابة.

ونصح الباحث فى الدواء والغذاء بضرورة أن يهتم كل من الأصحاء ومرضى جلطات القدم أيضًا بالامتناع عن الوقوف والاتكاء على القدمين أو إحداهما لمدة طويلة، مع كسر هذا الوقوف بالجلوس بين الحين والآخر أو التمشية البسيطة، وأضاف دكتور مروان ناصحًا بضرورة ممارسة تمارين رياضية مخففة للغاية بانتظام، لأن هذا الانتظام يضمن تدفقًا رائعًا للدماء فى الأوعية الدموية للقدمين، كما تساعد على مرونتها وضمان سهولة حركتها، كالتمشية البسيطة غير سريعة أو مغالى فيها لمسافات طويلة.

كما نصح الدكتور مروان سالم بضرورة أن يحافظ الإنسان على سلامة قدميه، ويرتدى أحذية ذات كعوب طبية، وتقليل فترات الوقوف المستمر على القدمين، مع الاهتمام بعلاج ندباتها أو مشكلاتها وضبط معدل السكر لمرضاه، وملاحظة أى تغيرات بالقدم مرضية.

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