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2 يناير.. بدء امتحانات النقل بمدارس التعليم الفنى بالسويس

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2 يناير.. بدء امتحانات النقل بمدارس التعليم الفنى بالسويس 2 يناير.. بدء امتحانات النقل بمدارس التعليم الفنى بالسويس
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس عن بدء امتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى بالسويس الصناعى والتجارى والزراعى، نظامى 3 و5 سنوات.

وقال محمد عزب، مدير عام التعليم الفنى، إن الامتحانات تبدأ فى السبت 2 من يناير وتنتهى فى الأحد 24 يناير القادم.

فيما شدد عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، على ضرورة تهيئة كل المدارس لاستقبال أعمال الامتحانات من وضوح محتوى الأسئلة وسلامة المقاعد ونظافة الفصول، ودورات المياه، وتوفير الإنارة الكافية وتأمين غرف تصحيح أوراق الإجابات، وإزالة كل ما يمكن أن يعوق سير أعمال الامتحانات.

وجاءت جداول الامتحانات على النحو التالى:

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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