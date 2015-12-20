بالصور.. رئيس جامعة القناة: التمريض الضلع الأهم فى المنظومة الصحية

قال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، إن التمريض يعد أهم ضلع في المنظومة الصحية وأنه يعد أهم فئة لها علاقة بالمريض.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الجامعة فى حفل كلية التمريض للاحتفال بتخريج دفعة 2014- 2015 الذي جاء تحت رعايته وبحضور الدكتورة ناهد مصطفي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامي هاشم نائب رئيس الجامعة السابق وعضو مجلس النواب الحالي.

أشرف على الاحتفال الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض وحضر الحفل الدكتور وليد شعبان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيناس عبد الله وكيل الكلية لشئون البيئة.

وقدم الدكتور ممدوح غراب النصح للطلاب علي العمل بأمانة مع المريض من خلال هذه المهنة، وعلى التطوير المستمر، وذلك من خلال كورسات التعليم المستمر التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع عدد من الهيئات.

وقدمت الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث تهنئة خاصة لأهالي الطلاب والطالبات، مؤكدة أن الخطة العلاجية في المجال الطبي تعتمد بنسبة 80% على التمريض.

وأعربت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض عن بالغ سعادتها لتخرج طلاب دفعة 2014، وقدمت النصح للطلاب بحسن التعامل مع المريض والحفاظ على أسراره، و حسن التعامل مع الأطباء ومع أطقم التمريض في المستشفيات الأخرى.

وشمل الحفل تكريم ست خريجات من دفعة 2014 وهن سارة هشام، وريهام حمدان، ورحاب فوزي، وسمر جمال، وأسماء غريب، وإيناس موسي، وكلهن معيدات بالكلية في الوقت الحالي كما شمل الحفل فقرات عرض مسرحي للطلاب، وعرض تقديمي عن ذكريات الطلاب الكلية، وفقرات شعر وغناء.

صور

>1- الدكتور غراب وعميدة تمريض القناة أثناء الحفل

>2- جانب من منصة التكريم

>3- خريجي كلية التمريض

>4- جانب آخر من الخريجين

>5- تكريم إحدى الخريجات



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