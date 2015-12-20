أخبار عاجلة

إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
مسؤولون أوروبيون يعربون عن دعمهم للضربات الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تموين الإسكندرية يضبط موزعين لبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمى

Google+ Print
تموين الإسكندرية يضبط موزعين لبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمى تموين الإسكندرية يضبط موزعين لبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمى
شنت مديرية بالإسكندرية، بناءً على تعليمات مبارك عبدالرحمن مدير المديرية وإميل نجيب وكيل للمديرية، حملة قادها عبد العزيز فتوح رئيس الرقابة، و ذلك لتشديد الرقابه على سلعة البوتاجاز.

ضمت الحملة، محمود عبدالخالق مدير عام التجارة، سعيد كامل وعلى أشرف مفتش الرقابة، وتم ضبط موزع بوتاجاز بمنطقه طوسون شارع المستشارين يبيع الاسطوانات بأزيد من السعر الرسمى وتم مصادرة الاسطوانات وتحرر عن ذلك محضر قيد برقم40956ج منتزه 2.

كما تمكنت نفس الحملة من ضبط موزع بمنطقة ش الناصر محمد مساكن قنال السويس ببيعه إسطوانة البوتاجاز بأزيد من السعر، وتم مصادرة الاسطوانات، وتحرر عن ذلك محضر قيد برقم38070ج محرم بك.

كما حررت الحملة أيضا محضرا ضد المدير المسؤول عن مستودع بوتاجاز الحضرة الجديدة وذلك لعدم ممارسته العمل علي الوجه المعتاد مخالفته تعليمات المديرية، وافتعال أزمة غير مبررة وتحرر عن ذلك محضر قيد برقم30240 ج سيدى جابر وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز

أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار