محمد بن زايد يستقبل رئيس أركان الجيش الأميركي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ الفريق أول مارك مايلي رئيس أركان الجيش الأمريكي الذي يزور البلاد حاليا.

و رحب سموه بزيارة رئيس الأركان الأمريكي والوفد المرافق له وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها.. واستعرضا مجالات التنسيق والتعاون في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين.

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمسؤول الأمريكي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى التطورات والمستجدات في المنطقة وتبادلا وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار صاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.