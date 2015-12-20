الوكالة الوطنية اللبنانية: سقوط 7 قذائف مدفعية إسرائيلية جنوب مدينة صور

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الأحد، بسقوط 7 قذائف مدفعية على منطقة وادى النفخة فى القطاع الغربى، جنوب مدينة صوراللبنانية، مصدرها مستوطنة "زرعيت" داخل فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى قذيفتين فى وادى زبقين، مصدرهما الأراضى المحتلة أيضا.

وأفاد شهود عيان أن 4 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان من منطقة سهل القليلة، باتجاه شمال إسرائيل (أراضى فلسطين 48 ).

ودوت صفارات الإنذار فى مناطق بشمال إسرائيل فى إشارة إلى الهجوم الصاروخى، وذلك بعد ساعات من مقتل أحد قيادات جماعة حزب الله اللبنانية فى غارة جوية فى سوريا.