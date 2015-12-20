أخبار ليبيا اليوم.. اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بمدينة أجدابيا

ركزت أخبار ليبيا اليوم على الاشتباكات العنيفة التى وقعت بالأسلحة الثقيلة فى مدينة أجدابيا، وتناولت أخبار ليبيا اليوم لقاء رئيس مجلس النواب الليبى بالنشطاء والحقوقيين الليبيين.>ونقلت مصادر إخبارية الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة التى اندلعت فى مدينة أجدابيا بين القوات الليبية العربية المسلحة بمساندة شباب المنطقة ضد ما يسمى مجلس شورى ثوار أجدابيا الإرهابى.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم ما شهدته مدينة أجدابيا فجر الأحد من اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة فى شارع القلوز فى الحى 7 أكتوبر بين قوات الجيش والقوات المساندة له وبين المليشيات الإرهابية التى تتحصن داخل المدينة.

وشهدت المدينة نزوح العشرات من الأهالى وبالتوازى مع اشتباكات الحى 7 أكتوبر، وشهد شارع الفرجان وسط المدينة اشتباكات بين قوات الجيش الليبى والقوات المساندة له ضد المليشيات التابعة لتنظيم داعش الإرهابى.

وتناولت أخبار ليبيا اليوم لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والحقوقيين والنشطاء السياسيين فى القبة وذلك يوم أمس السبت، حيث عبّروا عن تقديرهم لموقفه فى خدمة الوطن والاهتمام بالمصلحة العامة مون النظر للمصالح الشخصية منها.

وقال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب فتحى المريمى، إن غالبية الحضور كانوا من مدينة بنغازى، مؤكداً أنهم قد أيدوا رفض النواب للإملاءات الأجنبية والتدخل فى الشئون الداخلية لليبيا والاعتداء على سيادتها.

وأضاف المريمى أن منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى وكافة النشطاء الحاضرون داعمون لموقف النواب الأخير برفض الحكومة ذات الوصاية، وكل موقف من شأنه يدخل الغرباء على الأراضى الليبية.