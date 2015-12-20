أخبار عاجلة

إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
مسؤولون أوروبيون يعربون عن دعمهم للضربات الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار ليبيا اليوم.. اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بمدينة أجدابيا

Google+ Print
أخبار ليبيا اليوم.. اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بمدينة أجدابيا أخبار ليبيا اليوم.. اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بمدينة أجدابيا
ركزت أخبار ليبيا اليوم على الاشتباكات العنيفة التى وقعت بالأسلحة الثقيلة فى مدينة أجدابيا، وتناولت أخبار ليبيا اليوم لقاء رئيس مجلس النواب الليبى بالنشطاء والحقوقيين الليبيين.
>ونقلت مصادر إخبارية الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة التى اندلعت فى مدينة أجدابيا بين القوات الليبية العربية المسلحة بمساندة شباب المنطقة ضد ما يسمى مجلس شورى ثوار أجدابيا الإرهابى.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم ما شهدته مدينة أجدابيا فجر الأحد من اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة فى شارع القلوز فى الحى 7 أكتوبر بين قوات الجيش والقوات المساندة له وبين المليشيات الإرهابية التى تتحصن داخل المدينة.

وشهدت المدينة نزوح العشرات من الأهالى وبالتوازى مع اشتباكات الحى 7 أكتوبر، وشهد شارع الفرجان وسط المدينة اشتباكات بين قوات الجيش الليبى والقوات المساندة له ضد المليشيات التابعة لتنظيم داعش الإرهابى.

وتناولت أخبار ليبيا اليوم لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والحقوقيين والنشطاء السياسيين فى القبة وذلك يوم أمس السبت، حيث عبّروا عن تقديرهم لموقفه فى خدمة الوطن والاهتمام بالمصلحة العامة مون النظر للمصالح الشخصية منها.

وقال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب فتحى المريمى، إن غالبية الحضور كانوا من مدينة بنغازى، مؤكداً أنهم قد أيدوا رفض النواب للإملاءات الأجنبية والتدخل فى الشئون الداخلية لليبيا والاعتداء على سيادتها.

وأضاف المريمى أن منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى وكافة النشطاء الحاضرون داعمون لموقف النواب الأخير برفض ذات الوصاية، وكل موقف من شأنه يدخل الغرباء على الأراضى الليبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه