بالفيديو - عمرو وردة يسجل في فوز بانتليكوس على إيراكليس

سجل عمرو وردة المحترف المصري في صفوف فريق بانتليكوس اليوناني، أولى فريقه في الفوز على إيراكليس بهدفين مقابل لا شيء.

وفاز بانتليكوس بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري اليوناني.

وردة سجل هدف المباراة الأول في الدقيقة الـ 40 من ركلة جزاء، تصدى لها وردة بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم بانتليكوس بهدف مقابل لا شيء.

في شوط المباراة الثاني، أضاف بانتليكوس الهدف الثاني في الدقيقة الـ 48 عن طريق ماركو ماركوفيسكي، لينتهي اللقاء بفوز بانتليكوس بهدفين مقابل لا شيء.

فوز بانتليكوس رفع رصيده للنقطة الـ 16 في المركز لـ 14، فيما تجمد رصيد إيراكليس عند النقطة الـ 18 في المركز العاشر.

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