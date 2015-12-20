ضبط 8 موظفين ومقاول بتهمة الاستيلاء على 80 مليون جنيه فى الإسكندرية

ضبطت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحيمد مدير البحث الجنائى 8 من مهندسى حى شرق وموظفين بمديرية الإسكان إضافة إلى رئيس شركة مقاولات بتهمة التواطؤ فى عدم سداد رسوم والاستيلاء على أراضى ملك الدولة قيمتها 80 مليون جنيه وما زالت الاجهزة تلاحق هاربين آخرين أحدهما شريك بشركة المقاولات والثانية مسئولة فى حى شرق.

كانت النيابة العامة تلقت بلاغا من المواطن"سمير .ف" - 58 سنة رئيس مجلس ادارة شركة للمقاولات - و 5 آخرين حمل رقم 12495 لسنة 2014 واتهموا فيها كلاً من "محمد. ع"- 59 سنة رئيس مجلس ادارة شركة مقاولات - و" لطفى .م" – 45 سنة شريك بذات شركة المقالات " هارب" بإستصدار قرار تقسيم وتراخيص للبناء على قطعة الأرض ملكهما فى شارع كفر عبده دائرة قسم شرطة سيدى جابر ومساحتها 2024 متر بموجب المسجل رقم 969 لسنة 2008 توثيق اسكندرية وقيمتها 80 مليون و960 الف جنيه بالمخالفة لأحكام القانون ودون سداد الرسوم المستحقة للدولة وتمكنا من الاستيلاء على قطع الأراضى المخصصة للمنفعة العامة وأضرا عمداً بالمال العام بالتواطئ مع بعض المسئولين فى الإدارة الهندسية بحى شرق والتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان .

>توصلت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة العميد اشرف الجوهرى الى صحة الواقعة واستصدار المتحرى عنهما قرار التقسيم رقم 1582 لسنة 2013 من ادارة التخطيط العمرانى بمديرية الإسكان وتراخيص البناء رقمى 216 -209 من الادارة الهندسية بحى شرق لقطعة الأرض المملوكة لهما بالمخالفة لأحكام القانون وتمكنهما من الاستيلاء على قطع من الأراضى المملوكة للدولة وضمها لقطعة الأرض محل الفحص وتهربا من سداد الرسوم المستحقة للدولة .

وأضافت التحريات إلى ان المتهمين تواطئا مع موظفين بحى شرق هم كلاً من " تهانى. م" 50 سنة ، مدير عام التخطيط العمرانى سابقاً وحاليا مدير عام الادارة الهندسية بحى شرق " هاربة " ، و " جورج .ن" – 60 سنة مدير عام الادارة الهندسية بحى شرق وحاليا بالمعاش و " اصلاح .ر" - 50 سنة مهندسة بحى شرق ، و "أشرف . س"59 سنة مهندس بالإدارة الهندسية بحى شرق ، و" محمد. أ"- 59 سنة فنى بمكتب الرسم بحى شرق ، و" نجلاء .ف" 24 سنة مهندسة بالإدارة الهندسية بحى شرق ، و" عصمت .ع" – 60 سنة موظفة بالتخطيط العمرانى ، و "مى .ر "مهندسة بالتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان و" شادية .م" -52 سنة كبير باحثين قانونين بالتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان ، و" منى .ع" – 43 سنة مهندسة بالتخطيط العمرانى بمديرية الاسكان.

>وتبين أن المتواطئين من الموظفين استغلوا سلطاتهم الوظيفية فى إصدار قرار التقسيم واستخراج رخصتى البناء لقطعة الأرض محل البلاغ دون اقتطاع ثلث مساحتها للمنفعة العامة " مرافق عامة – طرق " وفقاً للقانون كما مكنوا المقاولين من الاستيلاء على أرض مملوكة لجهاز تصفية الحراسات وأخرى مملوكة لهيئة السكة الحديدية وضمهما لقرارتقسيم الأرض لتصل مساحتها الإجمالية 792 متر تقدر بـ 31 مليون و680 الف جنيها كما أصدر الموظفون قرار التقسيم على إعتبار أن الأرض ممدودة بالمرافق العامة " مياه – كهرباء – غاز – صرف صحى " على خلاف الحقيقة وسهلوا للمتحرى عنهما الاستيلاء على الرسوم المستحقة للدولة وأضروا عمداً بالمال العام وتربحوا من الوظيفة .

كما توصلت التحريات إلى أنه صدر قرار المحافظ السابق رقم 816 لسنة 2015 بإيقاف الأعمال فى موضوع قرار التقسيم لكنه صدر قرار لاحق برقم 867 لسنة 2015 بإلغاء القرار السابق واستكمال البناء لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها رغم ثبوت المخالفات بمعرفة اللجنة المشكلة لفحص قرار التقسيم .

> بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة تم ضبط المتهمين الـ 9 وتحرر المحضر رقم 2 أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة لسنة 2015 وعرضهم على النيابة لمباشرة التحقيقات .