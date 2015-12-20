تموين الإسكندرية يضبط موزعين لبيع إسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمى

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، بناءا على تعليمات مبارك عبدالرحمن مدير المديرية وإميل نجيب وكيل للمديرية، حملة قادها عبد العزيز فتوح رئيس الرقابة، و ذلك لتشديد الرقابه على سلعة البوتاجاز.

ضمت الحملة، محمود عبدالخالق مدير عام التجارة، سعيد كامل وعلى أشرف مفتش الرقابة، وتم ضبط موزع بوتاجاز بمنطقه طوسون شارع المستشارين يبيع الاسطوانات بأزيد من السعر الرسمى وتم مصادرة الاسطوانات وتحرر عن ذلك محضر قيد برقم40956ج منتزه 2.

كما تمكنت نفس الحملة من ضبط موزع بمنطقة ش الناصر محمد مساكن قنال السويس ببيعه إسطوانة البوتاجاز بأزيد من السعر، وتم مصادرة الاسطوانات، وتحرر عن ذلك محضر قيد برقم38070ج محرم بك.

كما حررت الحملة أيضا محضرا ضد المدير المسؤول عن مستودع بوتاجاز الحضرة الجديدة وذلك لعدم ممارسته العمل علي الوجه المعتاد مخالفته تعليمات المديرية، وافتعال أزمة غير مبررة وتحرر عن ذلك محضر قيد برقم30240 ج سيدى جابر وجارى العرض على النيابة.