اليونان تعترف بدولة فلسطين خلال تصويت البرلمان بأثينا

أفاد مصدر فى الحكومة اليونانية الأحد أن أثينا تستعد للإعتراف بدولة فلسطين بموجب تصويت سيجرى فى البرلمان الثلاثاء وسيحضره الرئيس الفلسطينى محمود عباس.

وقال المصدر لوكالة "أ ف ب" من المقرر إجراء تصويت فى البرلمان الثلاثاء خلال جلسة مخصصة لإعتراف اليونان بالدولة الفلسطينية.

ويلتقى عباس الاثنين نظيره اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس ثم رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس فى إجتماع يليه عصرا مؤتمر صحافى مشترك.

ويغادر عباس اليونان الثلاثاء بعد أن يحضر فى البرلمان جلسة التصويت على الإعتراف بدولة فلسطين.

والأسبوع الماضى صوتت لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان اليونانى بالإجماع لمصلحة الإعتراف بدولة فلسطين ودعت البرلمان إلى إقرار نص بهذا الشأن.

وبحسب مصدر فى الحكومة اليونانية فإن التقارب الذى حدث فى السنوات الأخيرة بين اليونان واسرائيل، ولاسيما فى مسائل الطاقة، لم يؤثر على العلاقات التقليدية الجيدة بين أثينا والفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء اليونانى زار فى نهاية نوفمبر اسرائيل والأراضى الفلسطينية حيث التقى عباس. وبحسب المصدر الحكومى فإن تسيبراس وجه خلال ذلك اللقاء دعوة لعباس لحضور جلسة اعتراف البرلمان بدولة فلسطين.

واعترفت عشرات الدول حتى الأن بدولة فلسطين التى رفع علمها للمرة الاولى فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك فى 30 سبتمبر فى حدث ينطوى على دلالات رمزية كبيرة.

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