الصحة: إغلاق 174منشأة طبية خاصة مخالفة في الدقهلية

أغلقت وزارة الصحة والسكان 174 منشآة طبية خاصة في محافظة الدقهلية، من يناير الماضي وحتى الآن؛ لمخالفتها الإشتراطات اللازمة لتشغيلها أوعدم ترخيصها؛ وذلك من خلال الجولات الميدانية التي قامت بها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص “العلاج الحر” للرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة.

وأوضح “رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص” أن جولات التفتيش والمتابعة الميدانية على المنشآت الطبية الخاصة تهدف إلى تطبيق أعلى الأسس والمعايير الصحية في كافة المنشآت الطبية وضمان التزامها بأعلى مستويات الدقة، والالتزام في نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه الجولات والمتابعة الميدانية أسفرت عن غلق “105 عيادة خاصة، مركز بصريات، مركز أشعة، 11 مركز طبي، 14 مركز علاج طبيعي، 5 مستشفيات خاصة، 29 معمل تحاليل، معمل تركيبات أسنان، نادي صحي و6 عيادات تخصصية”.