فيديو| علي جمعة: الرسول كان يحتفل بمولده الشريف ومن يحرمه «أهل نكد»

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الاحتفال بالمولد النبي ليس حرامًا، مؤكدًا أن المسلمين سيحتفلون به إلى أن تنتهى الحياة، حبًا في الرسول، وأن الفاطميين بنوا الثقافة السائدة في الاحتفال بالمولد النبوي.

وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الفاطميين هم أول من احتفلوا بمولد النبي، من خلال الحلوى، والفوانيس، مشيرًا إلى أن المصريين لهم مذاقهم الخاص دائمًا في الاحتفال.

وتابع: «الاحتفال بالمولد هودعوة للفرح والبهجة والسرور والاقتداء بالرسول، ولا شيء فيه».

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