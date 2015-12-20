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بوتين: لن أترك الروس في أوكرانيا للقوميين

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بوتين: لن أترك الروس في أوكرانيا للقوميين بوتين: لن أترك الروس في أوكرانيا للقوميين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس فلاديمير بوتين، قوله في برنامج وثائقي يُبث في وقت لاحق يوم الأحد، إن موسكو لن تتخلى عن الروس الذين يعيشون في جنوب شرق أوكرانيا ولن تتركهم في قبضة القوميين الأوكرانيين.

وبحسب رويترز قالت موسكو إن القوميين الأوكرانيين يشكلون تهديدا للأقلية الروسية والأوكرانيين الناطقين بالروسية في المنطقة.

وقتل أكثر من 9 آلاف شخص في القتال الدائر في شرق أوكرانيا بين الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا والقوات الأوكرانية منذ أبريل عام 2014.

وقال بوتين “ننطلق من شيء واحد فقط وهو أننا لا يمكن أن نتخلى عن الأشخاص الذين يعيشون في جنوب شرق البلاد للقوميين كي يلتهموهم.”

ولم يذكر أي تفاصيل.

ونفى بوتين مزاعم مراقبين مستقلين ووسائل إعلام بأن قوات نظامية روسية تشارك في الصراع. لكنه أقر يوم الجمعة بوجود أفراد روس بشرق أوكرانيا يؤدون مهام عسكرية معينة.

ونسبت الوكالة إلى بوتين قوله إن روسيا ستواصل تحسين ترسانتها النووية لكنه أضاف أنها لن تهدد باستخدام القوة النووية.

 

 

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