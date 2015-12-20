أخبار عاجلة

إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
مسؤولون أوروبيون يعربون عن دعمهم للضربات الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الجيش العراقي يطلب من سكان الرمادي مغادرة المدينة

Google+ Print
الجيش العراقي يطلب من سكان الرمادي مغادرة المدينة الجيش العراقي يطلب من سكان الرمادي مغادرة المدينة

 

أرشيفية

قال التلفزيون العراقي نقلًا عن بيان عسكري، إن طائرات الجيش العراقي ألقت منشورات يوم الأحد على مدينة الرمادي الواقعة في غرب البلاد والخاضعة لسيطرة تنظيم داعش تطلب فيها من السكان مغادرة المدينة خلال 72 ساعة.

وبحسب رويترز لم يذكر التلفزيون تفاصيل أخرى لكن ضابطًا بالجيش طلب عدم نشر اسمه قال لرويترز “هذا مؤشر على أن عملية عسكرية كبرى لاستعادة المدينة ستبدأ قريبًا.”

كانت قوات الأمن العراقية قالت الأسبوع الماضي إنها أحرزت تقدمًا على جبهتين في الرمادي وطردت مسلحي داعش من قاعدة عسكرية رئيسية للقيادة ومن حي التأميم مترامي الأطراف على المشارف الغربية للمدينة.

وتقدر المخابرات العراقية عدد مقاتلي التنظيم المتحصنين في وسط الرمادي بما يتراوح بين 250 و 300 فرد.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا