الجيش العراقي يطلب من سكان الرمادي مغادرة المدينة

قال التلفزيون العراقي نقلًا عن بيان عسكري، إن طائرات الجيش العراقي ألقت منشورات يوم الأحد على مدينة الرمادي الواقعة في غرب البلاد والخاضعة لسيطرة تنظيم داعش تطلب فيها من السكان مغادرة المدينة خلال 72 ساعة.

وبحسب رويترز لم يذكر التلفزيون تفاصيل أخرى لكن ضابطًا بالجيش طلب عدم نشر اسمه قال لرويترز “هذا مؤشر على أن عملية عسكرية كبرى لاستعادة المدينة ستبدأ قريبًا.”

كانت قوات الأمن العراقية قالت الأسبوع الماضي إنها أحرزت تقدمًا على جبهتين في الرمادي وطردت مسلحي داعش من قاعدة عسكرية رئيسية للقيادة ومن حي التأميم مترامي الأطراف على المشارف الغربية للمدينة.

وتقدر المخابرات العراقية عدد مقاتلي التنظيم المتحصنين في وسط الرمادي بما يتراوح بين 250 و 300 فرد.