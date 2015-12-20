تركيا قتلت 110من المقاتلين الأكراد في 6أيام

قالت مصادر أمنية، إن الاشتباكات المسلحة استمرت، يوم الأحد، في جنوب شرق تركيا حيث كثفت القوات التركية عملياتها لليوم السادس من حملتها التي قالت المصادر إنها أسفرت عن مقتل 110 من المقاتلين الأكراد.

وتفجرت الاحتجاجات في اسطنبول وفي ديار بكر -أكبر مدن جنوب شرق تركيا- وتظاهر المئات معبرين عن معارضتهم للعمليات العسكرية فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية لفض الجموع.

وتركز معظم القتال في بلدتي الجزيرة وسيلوبي -قرب الحدود مع العراق وسوريا- الخاضعتين لحظر التجول منذ نحو أسبوع. كما وقعت بعض المعارك العنيفة في بلدتي نصيبين وضارغاتشيت في اقليم ماردين الحدودي وفي حي سور التاريخي في ديار بكر.

وعلى الرغم من القضاء على متشددي حزب العمال الكردستاني في المناطق الريفية فقد ركزوا هجماتهم خلال السنوات الأخيرة داخل بلدات ومدن بجنوب شرق البلاد حيث حفروا الخنادق وأقاموا المتاريس بالشوارع لإبعاد قوات الأمن.

وذكرت مصادر أمنية وسكان أن الاشتباكات ألحقت أضرارا بنحو 300 منزل بالجزيرة وأنه توجد قذائف مورتر لم تنفجر داخل المباني.

وقال مقيمون إن الكهرباء انقطعت عن عدة ضواح في سيلوبي بعد إلحاق الضرر بمحطات المحولات فيما باتت مياه الشرب والإمدادات الغذائية شحيحة.

وانهار وقف لإطلاق النار دام عامين بين حزب العمال الكردستاني وأنقرة في يوليو الماضي ما أدى إلى تعثر محادثات السلام بين الجانبين وتجدد الصراع الذي يعاني منه جنوب شرق البلاد منذ 3 عقود.

وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في كلمة وسط أنصاره من الحزب الحاكم “لن نتوان، سنقاتل ليل نهار حتى ننتهي من تطهير جميع الجبال والمدن والمناطق والضواحي بهذا البلد من بؤر الإرهاب”.