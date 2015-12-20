صور| مناورة لمكافحة التلوث البترولي بخليج السويس

تنفيذت اليوم مناورة تدريبية “حورس 11 – حرية 6″، تحت رعاية هيئة موانئ البحر الأحمر، وهى عبارة عن تجربة وهمية لمكافحة تلوث بترولي بخليج السويس بهيئة موانئ البحر الأحمر، تحت رعاية اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وبالاشتراك مع مركز مكافحة التلوث البحري بميناء الزيتيات التابع لشركة بتروسيف بغاطس ميناء الزيتيات، وذلك تنفيذًا للخطة المحلية لمكافحة التلوث بالزيت.

و بدأت المناورة بمرور لنش مراقبة التلوث البحري بالقرب من مدخل ميناء الزيتيات، حيث تلاحظ وجود تلوث بترولي مجهول المصدر وعلى الفور قام قائد اللنش بإبلاغ غرفة عمليات الهيئة، وتم رفع درجة الاستعداد وإبلاغ شركة بتروسيف وتكليفها بمعاينة موقع الحادث ووضع تقرير المعاينة وتجهيز استراتيجية المكافحة.

وقامت الهيئة بالدفع بالوحدات البحرية «سويس 1» و «سويس 2» و «كاشط 1» إلى ميناء الزيتيات وبدء فرد الحواجز المطاطية لتوجيه البقع الزيتية إلى موقع تجميع الزيت واسترجاعه وتجميع الزيوت وحماية الشاطىء بـ 50 متر حواجز مطاطية وبدء تشكيل الحواجز المطاطية لإحتواء الزيوت المتسربة باستخدام الوحدة سويس 2 ولنش كاشط 1 و فرد الحواجز على شكل حرف J وبدء استرجاع الزيت بواسطة الكاشط الحلزوني الموجود على سويس 1 والكاشط 1.

على جانب أخر قامت مجموعة المكافحة الشاطئية بالإنتهاء من فرد التنكات و توصيل منظومة vacuum unit بالتزامن مع وصول الزيت إلى الرصيف و بدء اعمال استرجاع الزيت بواسطة وحدة السحب.

وانتهت المناورة باجتماع غرفة العمليات بمركز السويس مع إدارة الحادث بهيئة موانئ البحر الأحمر لبحث أخر تطورات الموقف وإصدار أوامر لفرق المكافحة الشاطئية والبحرية بالعودة وإعداد تقرير ختامي عن الحاث وأعمال المكافحة.

يذكر أن الغرض الرئيسي من المناورة قياس سرعة الاستجابة لحوادث التلوث البحري بالزيت وتفعيل خطة الطواري لكل من مركز السويس والإسكندرية والطور والمركز الرئيسي وقياس كفاءة الإداء من أعمال المكافحة وعمليات تحريك المعدات لموقع الحادث ودعم قدرات المكافحة البحرية و عمليات المكافحة الشاطئية.