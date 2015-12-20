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توفيق عكاشة: انهيار "دعم مصر" طبيعى ولم يتبق فيه سوى الزميل "سيف اليزل"

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توفيق عكاشة: انهيار "دعم مصر" طبيعى ولم يتبق فيه سوى الزميل "سيف اليزل" توفيق عكاشة: انهيار "دعم مصر" طبيعى ولم يتبق فيه سوى الزميل "سيف اليزل"
قال الدكتور توفيق عكاشة عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة نبروه وطلخا بمحافظة الدقهلية، أنه بعد انسحاب حزب مستقبل وطن من ائتلاف دعم انسحب أيضا عدد كبير من النواب المستقلين من الائتلاف الذى تقوده قائمة "فى حب مصر".

وأرجع عكاشة السبب فى الانسحابات المتتالية والمتكررة من الائتلاف إلى أن من تولى الأمر حديثى العهد بالعمل التنظيمى البرلمانى وأنهم كانوا يتعاملون مع النواب باعتبارهم موظفين فى وزارة، قائلا "وكان من الطبيعى أن ينهار ونمى إلى علمى أن حزب الوفد انسحب أيضا من الائتلاف ولم يتبقى فيه إلا الزميل العزيز اللواء سامح سيف اليزل".

وأضاف عكاشة لـ"اليوم السابع" أن أغلب النواب المستقلين أعلنوا انسحابهم من ائتلاف دعم مصر، لافتا إلى أن هؤلاء النواب طالبوه بتشكيل كتلة برلمانية للنواب المستقلين تحت قبة البرلمان، قائلا "وأنا على أتم استعداد لفعل أى شىء يصب فى مصلحة الوطن".

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>مصادر: حزب الوفد يتجه لعدم الانضمام لائتلاف "دعم مصر"

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