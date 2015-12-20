توفيق عكاشة: انهيار "دعم مصر" طبيعى ولم يتبق فيه سوى الزميل "سيف اليزل"

قال الدكتور توفيق عكاشة عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة نبروه وطلخا بمحافظة الدقهلية، أنه بعد انسحاب حزب مستقبل وطن من ائتلاف دعم مصر انسحب أيضا عدد كبير من النواب المستقلين من الائتلاف الذى تقوده قائمة "فى حب مصر".

وأرجع عكاشة السبب فى الانسحابات المتتالية والمتكررة من الائتلاف إلى أن من تولى الأمر حديثى العهد بالعمل التنظيمى البرلمانى وأنهم كانوا يتعاملون مع النواب باعتبارهم موظفين فى وزارة، قائلا "وكان من الطبيعى أن ينهار ونمى إلى علمى أن حزب الوفد انسحب أيضا من الائتلاف ولم يتبقى فيه إلا الزميل العزيز اللواء سامح سيف اليزل".

وأضاف عكاشة لـ"اليوم السابع" أن أغلب النواب المستقلين أعلنوا انسحابهم من ائتلاف دعم مصر، لافتا إلى أن هؤلاء النواب طالبوه بتشكيل كتلة برلمانية للنواب المستقلين تحت قبة البرلمان، قائلا "وأنا على أتم استعداد لفعل أى شىء يصب فى مصلحة الوطن".

بالصور.. مستقبل وطن يعلن رسميا عدم الانضمام لتحالف دعم مصر.. محمد بدران: سنكون الحزب الحاكم ولن ننفذ أجندات رجال الأعمال بالبرلمان.. ندعم الرئيس ونرفض الائتلاف.. المصريين الأحرار: نتواصل لتوحيد الجهود

"دعم مصر" فى مأزق.. "الكبار" يتمردون على ائتلاف "سيف اليزل".. "مستقبل وطن" يلحق بركب "المصريين الأحرار" بعد إعلان انسحابه.. وحلم تشكيل الأغلبية يراود "حزب الأكثرية".. وتوقعات بتحالف حزبى جديد

تصدع ائتلاف"دعم مصر".. أحزاب المصريين الأحرار ومستقبل وطن والوفد يقاطعون رغم إعلانهم التعرض لضغوط من أجل التوقيع.. المصريون انتخبوا البرلمان ليكون حارسا للديمقراطية وفوجئوا بهيمنة تحالف سيف اليزل



>مصادر: حزب الوفد يتجه لعدم الانضمام لائتلاف "دعم مصر"