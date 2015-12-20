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رئيس الوزراء يوجه بسرعة بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع مدينة دمياط للأثاث

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رئيس الوزراء يوجه بسرعة بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع مدينة دمياط للأثاث رئيس الوزراء يوجه بسرعة بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع مدينة دمياط للأثاث
وَجَّهَ المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء الخطوات التنفيذية لمشروع مدينة دمياط للأثاث، لاستثمار ما لدى من ميزات تنافسية فى صناعة الأثاث والصناعات المكملة، للوصول بها إلى التنافس عالميًا.

جاء ذلك أثناء عَقْد المهندس شريف إسماعيل، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة التطورات الخاصة بالموقف التنفيذى لمشروع مدينة دمياط للأثاث، بحضور وزراء التخطيط، والاستثمار، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط، ورئيس مركز تحديث الصناعة.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن محافظ دمياط، قَدَّمَ خلال الاجتماع، عرضًا تضمن ما تم تنفيذه من خطوات فى المشروع، تمهيدًا لدخول المدينة حيز التنفيذ فى التوقيتات المحددة، مؤكّدًا أنه يجرى حاليًا استكمال الدراسات الفنية والمالية للمشروع.

وأشار المحافظ إلى أن مدينة دمياط للأثاث، تهدف إلى الاستثمار فى القطاعات المكملة لتوفير فرص عمل لأبناء محافظة دمياط والمحافظات المحيطة، وضرورة إدخال التكنولوجيا فى صناعة الأثاث، وفتح معارض وأسواق جديدة للتصدير فى الخارج.

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