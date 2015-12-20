تعرف على أعراض ومضاعفات سرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا الخبيث، هو أحد أنواع الأورام التى تصيب غدة البروستاتا بشكل خاص، وترتفع فرص الإصابة بالمرض مع تقدم السن وزيادة حجم غدة البروستاتا بشكل تلقائى. أعراض سرطان البروستاتا

>ويوضح أستاذ الأمراض الجلدية والذكورة الدكتور حامد عبد الله أن من أهم الأعراض التى تشير إلى الإصابة بسرطان البروستاتا هى:

>- وجود ألم فى العمود الفقرى ومنطقة الكبد.

>- الإصابة بفقر الدم.

>- تضخم فى الغدد الليمفاوية. مضاعفات سرطان البروستاتا

> هناك عدة مضاعفات تنتج عن الإصابة بسرطان البروستاتا، أهمها:

>- انسداد مجرى البول وعنق المثانة.

>- تلوث ميكروبى وحصوات الكلى.

>- زيادة فرص التعرض لتليف الكبد. تشخيص سرطان البروستاتا

> يشخص سرطان البروستاتا بواسطة الكشف الإكلينيكى فى بداية الأمر عن طريق لمس غدة البروستاتا يليه سحب عينة من البروستاتا بإبرة لتحليلها. الوقاية من سرطان البروستاتا الخبيث

>للوقاية من سرطان البروستاتا الخبيث ينصح بخضوع جميع الرجال بعد سن الأربعين للفحص الدورى (تحليل(psa وخاصة لمن لديهم حالات وراثية للإصابة بالمرض. علاج سرطان البروستاتا الخبيث

>أما عن طرق علاج سرطان البروستاتا ففى الحالات المبكرة للمرض يتم استئصال غدة البروستاتا بشكل كلى، أما فى الحالات المتأخرة والأكثر انتشارًا فيتم فيها استئصال الخصيتين المسئولتين عن تكوين هرمون التستسترون، وكذلك إعطاء المريض أدوية توقف إفراز هذا الهرمون، وهو المسئول عن نشاط غدة البروستاتا.

شبكةعيونالإخبارية

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