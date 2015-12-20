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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى ببسيون وقطور بالغربية

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى ببسيون وقطور بالغربية ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى ببسيون وقطور بالغربية
تمكنت مباحث بسيون وقطور من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، تخصص فى سرقة المواشى بعدد من المناطق بمركز ومدينة بسيون وقطور.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، بلاغا من العميد محمود كشك مأمور مركز بسيون بقيام عدد من المواطنين بتقديم بلاغات تفيد بسرقة مواشيهم.

وتم تكليف الرائد محمد السعدنى رئيس مباحث بسيون، ومعاونيه الرائد عماد حمدى والنقيب عبد الوهاب الخولى، والنقيب أحمد إبراهيم، وبالتنسيق مع الرائد أيمن الشاذلى رئيس مباحث قطور بضبط الجناة.

وبالتحريات تبين قيام تشكيل عصابى متخصص فى سرقة الماشية ببسيون وقطور مكون من "هانى. ش.ا" 27 سنة وشقيقته ولاء 23 سنة وزوجها "مدحت. ص.ر.ا" 29 سنة، جميعهم مقيمون بمنشية السلام بالمحلة الكبرى قاموا بتشكيل عصابى فيما بينهم لسرقة المواشى.

وتمكنت المباحث من ضبط الجناء وبحوزتهم 2 من رؤوس الماشية أثناء بيعها بسوق قطور، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة عدد من المواشى، وتم تحرير محضر بالسرقات وإحالتهم للنيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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مصر 365