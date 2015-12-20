أخبار فلسطين اليوم.. البرلمان اليونانى يعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

ركزت أخبار فلسطين اليوم على الاعتراف الدولى بدولة فلسطين، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم يعتزم البرلمان اليونانى خلال جلسة تصويت بعد غد الثلاثاء، الاعتراف بالدولة الفلسطينية وسيجرى التصويت بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ومن المقرر أن يصل أبو مازن اليونان ويجتمع بالرئيس اليونانى ورئيس الحكومة غدا.

ومن أخبار فلسطين اليوم أيضا، قررت بلدية القدس الإسرائيلية اليوم الأحد تنفيذ عملية تحصين 300 محطة باص فى أرجاء القدس الشرقية المحتلة والقدس الغربية، وذلك بسبب عمليات المقاومة الفلسطينية التى منها القيام بعمليات دهس فى القدس، وستبدأ السلطات الإسرائيلية عمليات التحصين هذه الليلة على أن تنتهى منها صباح الغد.

ومن أخبار فلسطين اليوم، أدانت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكرى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جريمة اغتيال القائد اللبنانى سمير القنطار عميد الأسرى، على يد الاحتلال الإسرائيلى داخل الأراضى السورية.

ونعت الكتائب الشهيد القائد سمير القنطار، واعتبرت جريمة اغتياله جريمة جبانة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلى وإرهابه الدموى، وأنها لن تمر دون عقاب.

وشددت الكتائب على أن هذه الجريمة تعتبر انتقاما مباشرا من المناضل القنطار، بعد أن رضخ العدو الإسرائيلى لشروط المقاومة اللبنانية فى عملية تبادل الأسرى.

وأكدت كتائب المقاومة الوطنية أن هذه الجريمة الجبانة لن توقف يد المقاومتين الفلسطينية واللبنانية فى ضرب العدو الإسرائيلى وإرهابه فى أى مكان كان.