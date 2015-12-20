يديعوت: الجيش الإسرائيلى أعد قائمة اغتيالات تشمل القيادى الإيرانى "سليمان"

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلى هو من قام بعملية اغتيال الأسير اللبنانى سمير قنطار، حيث إن الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله أوكل له فتح جبهة فى سوريا ضد إسرائيل وبالتحديد فى منطقة الجولان.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلى أعد منذ فترة خطة اغتيالات للقيادات الموالية لإيران، بدأت باغتيال القيادى عماد مغنية فى عام 2008 ثم ابنه جهاد مغنية فى العام الماضى، واليوم سمير قنطار.

وأوضحت الصحيفة أن هناك قائمة اغتيالات محددة للجيش الإسرائيلى تتضمن محمد الضيف القيادى بعز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، ومصطفى بدر الدين رئيس الجناح العسكرى لحزب الله.

وتابعت الصحيفة أنه من بين القائمة التى أعدها الجيش الإسرائيلى قاسم سيلمان قائد القوات الخاصة الإيرانية، التابعة للحرس الثورى الإيرانى، الذى يعد همزة الوصل العسكرية بين حزب الله وإيران فى منطقة الجولان.



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