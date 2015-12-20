أخبار المغرب اليوم.. المغرب يحصل على قروض من البنك الدولى بـ600 مليون دولار

ركزت أخبار المغرب اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار المغرب اليوم، ارتفعت القروض التي منحها البنك الدولى للمغرب إلى 600 مليون دولار، من أجل تنفيذ خطته الرامية إلى التحول إلى النمو الأخضر المُراعى للبيئة والحريص على إيرادات الفئات الفقيرة.

وحصل المغرب، على قرض جديد بقيمة 300 مليون دولار، يساهم فى تطبيق خطته الرامية إلى نمو يساهم فى الحفاظ على البيئة وحماية موارد رزق المواطنين الأشد حرمانا.

وسبق للمؤسسة المالية الدولية، أن أقرضت البلاد قبل عامين 300 مليون دولار من أجل تحقيق هذه الأهداف، حيث يعتبر القرض الذى حصل عليه المغرب الثانى ضمن برنامج مواكبة البنك الدولى للسياسة الرامية لتطوير أنشطة اقتصادية تراعى التوازن البيئى.

ومن أخبار المغرب اليوم، قال عضو الأمانة العامة بالاتحاد العالمى لعلماء المسلمين على الصلابى، إن حوار الصخيرات بالمغرب بين الفرقاء الليبيين نموذج من الاجتهاد السياسى القائم على دفع المفاسد وجلب المصالح.

واعتبر "الصلابى" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" مساء السبت أن ما حدث فى حوار الصخيرات هو محاولة جادة من مجموعة من الأفاضل من أبناء الشعب الليبى للوصول إلى حكومة وطنية يتعامل معها المجتمع الدولى .

وأضاف أن هذا الاجتهاد جاء بعد أن فشلت المؤسسات والحكومات الموجودة فى التفاهم والتعاون والاتحاد للخروج من حكومتين إلى حكومة واحدة، ومن برلمانين إلى برلمان واحد، ولم تستطع المشاريع الأخرى الوصول إلى الأمن والاستقرار وسيادة الدولة ووحدتها، وشدد الصلابى بأنه ليس لدى من يعارض الاتفاق أى مبرر فى تكفير الناس أو وصفهم بالعملاء والخيانة وبيع الوطن .

ومن أخبار المغرب اليوم أيضا، عرضت فرقة المسرح المغربية "المحكور" أو "مسرح المقموع" عرضين في كل من مدينة سلا والرباط لمسرحيتها "بحال بحال" (تعني سواء) والتي تتحدث عن مشكلة إدماج الأفارقة من جنوب الصحراء في المجتمع المغربي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين .

وتتحدث المسرحية عن معاناة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يتوافدون على المغرب كبلد عبور وكبلد استقرار أيضا في حال فشلهم بالتسلل إلى أوروبا عبر المنافذ الشمالية للمملكة التى يشدد الحرس المغربى والحرس الإسبانى المراقبة عليها.