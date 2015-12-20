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مبعوث الأمم المتحدة لليمن: هناك أماكن لم تصلها المساعدات منذ شهرين

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مبعوث الأمم المتحدة لليمن: هناك أماكن لم تصلها المساعدات منذ شهرين مبعوث الأمم المتحدة لليمن: هناك أماكن لم تصلها المساعدات منذ شهرين
قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، إنه تم إحراز تقدم ملحوظ فى المفاوضات السويسرية بشأن الأزمة اليمنية، ولكن التقدم فى تلك المفاوضات غير كاف، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إيصال المساعدات لكل المناطق المتضررة بالأراضى اليمنية.

وأضاف ولد الشيخ أحمد، خلال مؤتمر صحفى بالعاصمة السويسرية "برن"، أنه تم الاتفاق على تدابير لبناء الثقة بين طرفى الأزمة اليمنية، من بينها الإفراج عن المحتجزين والرهائن والإفراج عن كل السجناء باليمن، مشيرا على أن الجولة القادمة من المفاوضات تعقد فى 14 يناير المقبل.

وأوضح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، أن الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو الحل السلمى الذى يضمن حقوق الشعب اليمنى، مؤكدا أن الأمم المتحدة مستمرة فى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين فى الجمهورية اليمنية.

وأشار إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى أن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل لكل المناطق اليمنية لأن هناك أماكن لم تصل إليها المساعدات منذ شهرين، لذا يتطلب رفع كل أنواع الحصار عن اليمن من أجل وصول تلك المساعدات الإنسانية، موضحا أنه سيقوم بتجديد طلب وقف إطلاق النار في اليمن، لأن وقف إطلاق النار لم يتم احترامه.
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