مؤسسة نفط الحكومة الليبية المعترف بها توقع إتفاقا مع مصر

قال متحدث اليوم الأحد أن شركة النفط الوطنية التابعة للحكومة الليبية المعترف بها دوليا وقعت اتفاقا لتصدير مليونى برميل من الخام إلى مصر لكن الشحنة لم ترسل بعد.

وتعانى ليبيا فى خضم الفوضى التى أعقبت الإطاحة بحكم معمر القذافى فى 2011 حيث تتنافس حكومتان -لكل منهما مؤسسة النفط الوطنية ووزارة النفط الخاصة بها- لحكم البلاد فى وضع أثار الارتباك بشأن السيطرة على الأصول النفطية.

وتعترف الحكومات الغربية بالحكومة التى تعمل من شرق ليبيا بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة على طرابلس العام الماضى وأقامت حكومة خاصة بها. لكن القوى الغربية ومعظم متعاملى النفط لا يعترفون سوى بالمؤسسة الوطنية للنفط الأصلية التى مقرها فى طرابلس وليس فى شرق البلاد.

وأبلغ محمد المنفى المستشار الإعلامى لمؤسسة النفط رويترز أن وفدا من المؤسسة الموجودة فى الشرق برئاسة ناجى المغربى رئيس المؤسسة زار مصر ووقع اتفاقا لشحن النفط والتدريب والأنشطة المرتبطة بالقطاع.

وقال أن شحنة المليونى برميل لم ترسل إلى مصر بعد.

وفى إطار الصراع الدائر بالبلاد تحاول الحكومة المعترف بها منذ شهور بيع النفط دون الحاجة إلى مؤسسة النفط والبنك المركزى فى طرابلس. لكن معظم شركات تجارة السلع الأولية الكبيرة لا تتعامل إلا مع المؤسسة التى مقرها طرابلس.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالمسؤولين المصريين لتأكيد الإتفاق ولم يقدم المستشار الليبى تفاصيل أكثر.

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