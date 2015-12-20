أخبار عاجلة

إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
مسؤولون أوروبيون يعربون عن دعمهم للضربات الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مؤسسة نفط الحكومة الليبية المعترف بها توقع إتفاقا مع مصر

Google+ Print
مؤسسة نفط الحكومة الليبية المعترف بها توقع إتفاقا مع مصر مؤسسة نفط الحكومة الليبية المعترف بها توقع إتفاقا مع مصر
قال متحدث اليوم الأحد أن شركة النفط الوطنية التابعة للحكومة الليبية المعترف بها دوليا وقعت اتفاقا لتصدير مليونى برميل من الخام إلى لكن الشحنة لم ترسل بعد.

وتعانى ليبيا فى خضم الفوضى التى أعقبت الإطاحة بحكم معمر القذافى فى 2011 حيث تتنافس حكومتان -لكل منهما مؤسسة النفط الوطنية ووزارة النفط الخاصة بها- لحكم البلاد فى وضع أثار الارتباك بشأن السيطرة على الأصول النفطية.

وتعترف الحكومات الغربية بالحكومة التى تعمل من شرق ليبيا بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة على طرابلس العام الماضى وأقامت حكومة خاصة بها. لكن القوى الغربية ومعظم متعاملى النفط لا يعترفون سوى بالمؤسسة الوطنية للنفط الأصلية التى مقرها فى طرابلس وليس فى شرق البلاد.

وأبلغ محمد المنفى المستشار الإعلامى لمؤسسة النفط رويترز أن وفدا من المؤسسة الموجودة فى الشرق برئاسة ناجى المغربى رئيس المؤسسة زار مصر ووقع اتفاقا لشحن النفط والتدريب والأنشطة المرتبطة بالقطاع.

وقال أن شحنة المليونى برميل لم ترسل إلى مصر بعد.

وفى إطار الصراع الدائر بالبلاد تحاول المعترف بها منذ شهور بيع النفط دون الحاجة إلى مؤسسة النفط والبنك المركزى فى طرابلس. لكن معظم شركات تجارة السلع الأولية الكبيرة لا تتعامل إلا مع المؤسسة التى مقرها طرابلس.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالمسؤولين المصريين لتأكيد الإتفاق ولم يقدم المستشار الليبى تفاصيل أكثر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم