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تعيين 5 نواب لعدد من الوزراء بقرار من السيسي

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تعيين 5 نواب لعدد من الوزراء بقرار من السيسي تعيين 5 نواب لعدد من الوزراء بقرار من السيسي

الرئيس عبدالفتاح

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 460 لعام 2015 بتعيين نواب لعدد من الوزراء .

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط نص القرار فى مادته الأولى – والذى نشرته الجريدة الرسمية – على تعيين الدكتور عصام خميس الحنش نائبا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أحمد الجيوشى حسنين نائبا لوزير التربية والتعليم، والدكتورة مايسة محمد حلمى نائبا لوزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد عادل درويش نائبًا لوزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون التطوير الحضارى والعشوائيات، ومحمد نبيل المعداوى نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

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