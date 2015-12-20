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بالفيديو والصور.. ميناء العين السخنة يضبط 955 قطعة لأسلحة نارية محظورة

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بالفيديو والصور.. ميناء العين السخنة يضبط 955 قطعة لأسلحة نارية محظورة بالفيديو والصور.. ميناء العين السخنة يضبط 955 قطعة لأسلحة نارية محظورة
تمكنت مباحث ميناء العين السخنة بالسويس من ضبط 955 قطعة لأجزاء أسلحة نارية "طبنجات" محظور دخولها البلاد، داخل حاوية تابعة لشركة استيراد وتصدير بالقاهرة.

تلقى اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، إخطارا من اللواء هشام درويش مدير مباحث محور قناة السويس، يفيد بتمكن ميناء العين السخنة من ضبط 955 قطعة لأجزاء أسلحة نارية "طبنجات" محظور استيرادها مهربة داخل حاوية قادمة من دولة الصين، تخص إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالقاهرة، يمتلكها المدعو (وليد . س . ف ) مقيم القاهرة .

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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