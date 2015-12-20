محافظ الشرقية يكرم المخترعين بحضور رئيس أكاديمية البحث العلمى

أعلن الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، أنه تم الاتفاق مع رئيس أكاديمية البحث العلمى الدكتور محمود صقر على توفير التمويل اللازم لدعم المبدعين والمبتكرين، مشيراً إلى أن الأكاديمية ستختار النماذج الجيدة لإمكانية تحويلها لمنتجات تعود بالفائدة على المجتمع المصرى.

جاء ذلك خلال حفل تكريم جمعية بنك الأفكار والمخترعين والمبدعين على مستوى الجمهورية ومحافظات مصر تحت رعاية محافظ الشرقية، وبحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والمستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق والمخترعين وأسرهم على مستوى الجمهورية، وذلك بقصر ثقافة الزقازيق، حيث طالب المحافظ بتوقيع بروتوكولات تعاون بين الأكاديمية والهيئة العربية للتصنيع وجمعية بنك الأفكار لاستيعاب هؤلاء المبدعين وتسليط الأضواء على نماذج مشرفة تقدم أفكار جديدة تمثل إضافة للوطن، ووصفهم المحافظ بأنهم زهور وعقول مصر، وقال: لن أتردد لحظة لإقامة احتفالية كبرى لتكريم هؤلاء المبدعين والمبتكرين بحضور ذويهم وأسرهم.

وأكد الدكتور محمود صقر أن الدولة تولى اهتماما بالغا لدعم الابتكار، مشيراً إلى أن الابتكار لم يعد فى الجامعات وأكاديمية البحث العلمى وإنما أصبح ابتكارا مجتمعيا يحتاج إلى شراكة مجتمعية، مؤكداً أن الأكاديمية أطلقت مبادرات عديدة لدعم منظومة الابتكارات فى مصر ويعود ذلك إلى اهتمام القيادة السياسية لتكريم المخترعين والمبتكرين فى مؤتمر للبحث العلمى، وأوضح أن الرسالة من احتفالية اليوم لتكريم المبتكرين أن هناك مجتمعا مدنيا مهتما بالعلم والتعليم متمثلاً فى جمعية بنك الأفكار، مؤكداً أن مؤسسات المجتمع لمدنى جادة وتعمل لخدمة المجتمع لإحداث تنمية فى كافة أقاليم مصر.

كما استعرض فى كلمته ما قدمته الأكاديمية خلال العام الماضى بتوجيهات من القيادة السياسية - الرئيس عبد الفتاح السيسى منها الاهتمام بالابتكار والبحث العلمى من خلال جامعة الطفل والهدف منها تنمية التفكير الإبداعى ومهارات البحث العلمى لدى الأطفال .

كما قامت الأكاديمية بتنظيم معرض القاهرة الدولى للابتكار 2014 بمشاركة ودعم مؤسسات المجتمع المدنى، كما تدعم الأكاديمية نقل التكنولوجيا فى كافة المراكز والجامعات المصرية من خلال ربط البحث العلمى فى الأقاليم باحتياجات المجتمع والصناعة .

وأضاف الدكتور محمود صقر أن الأكاديمية تقدم الدعم المادى والمعنوى لأى مبتكر ولكل فكرة قائمة على أساس علمى سليم لتشجيع روح التفكير والبحث العلمى ليكون له مردود اقتصادى على المجتمع .

ومن جانبها أعربت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق عن سعادتها بتواجدها فى هذا الاحتفال الكبير المقام بـالمحافظة لتكريم المبدعين والمبتكرين، حيث استطاع الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية جمع شتات ابتكار وإبداع الشعب المصرى ليقدمه للمجتمع ليحقق نقطة مضيئة يمكن أن يحتذى بها فى كل محافظات مصر واستضافة الشرقية اليوم لهذا المؤتمر يدل على وعى المحافظ واهتمامه بالعلم والمجتمع المدنى، وأكدت أن شعب مصر بطبيعته مبدع ومبتكر فمصر بلد متميز جغرافى وتاريخى يبنى باليد والعقل والابتكار، وأشارت تهانى الجبالى أن الأكاديمية تبحث عن المبتكرين والمبدعين فى قرى ونجوع مصر وتقدمهم هدية لصانع القرار .

واختتمت كلمتها بسعادتها البالغة بتواجدها وسط عقول فكرت وأبدعت وابتكرت لبناء مصر الجديدة وفى نهاية الاحتفالية قام الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية بتكريم المبتكرين والمبدعين الذين قدموا أفكارهم فى معرض القاهرة.