ضبط عدد من الخارجين على القانون ببسيون

شنت مباحث بسيون بمحافظة الغربية حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون.وكان اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية كلف العميد محمود كشك مأمور مركز بسيون بشن حملة على الخارجين على قانون، تمكنت من ضبط "محمد. ر.م.ن" 50 سنة مقيم بقرية قرانشو وبحوزته سلاح نارى " فرد روسى و 2 طلقة، تم تحرير محضر رقم 22482 جنايات بسيون.

كما تمكنت الحملة من ضبط "محمود. ح.ع.س" 24 سنة عاطل ومقيم بقرية كفر سالم والمطلوب ضبطه واحضاره فى قضية رقم 5093 إدارى بسيون.

كما تم ضبط "عبادة. ح"عاطل ومقيم بقرية كتامة من مواليد 1982 لاتجاره فى المواد المخدرة.

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