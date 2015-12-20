رئيس جامعة المنصورة يكرم طالب يبتكر جهازا للكشف عن الأنفاق والمياة الجوفية

استقبل الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، الطالب محمد عبد الرحمن بالفرقة الرابعة بكلية التجارة والفائز بجائزة أفضل ثلاث مشروعات على مستوى الجامعات المصرية، لمشروعه تصوير طبقات الأرض خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى الثانى للابتكار 2015الذى نظمته أكاديمية البحث العلمى، وتم ترشيحه للمنافسة فى المسابقة من قبل مكتب دعم الابتكار وبراءات الاختراع بالجامعة وتنافس خلال المعرض 500 ابتكار للطلاب بمختلف الجامعات المصرية.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة والدكتور عمرو جبر مدير مكتب دعم الابتكار وبراءات الاختراع.

وتعتمد فكرة عمل الجهاز على عملية التصوير الجيوكهربائية التى يقوم بها الجهازو تعتبر قيمة جداً فى الأماكن التى لايمكن استخدام أجهزة التصوير الرادارية والكهرومغناطيسية للتربة حيث لاتعمل هذه الأجهزة فى التربة الموصلة مثل الطين والتربة الممعدنه ولا تعطى نتائج ملموسة أو يعتمد عليها فى مثل هذه الحالات التصوير الجيوكهربائى هو أفضل البدائل للتصوير ثنائى وثلاثى الأبعاد للتربة.

الاستخدامات الشائعة للجهاز : الاستكشافات الجيوتقنية، الاستكشافات الهندسية لمواقع البناء، كشف مواقع الكسور في التربة والتتكهفات الطبيعية والغير طبيعية، استكشافات المياه الجوفية، الاستكشافات الخاصة بالبيئة وكشف مواقع التلوث، كشف مواقع التسربات في التربة، استكشاف أماكن تجمع الحصى والرمل والحجارة، توصيف المواقع من أجل عمليات التطوير، تصوير عمليات الحفر الأفقية تحت سطح الأرض، تصوير باطن الأرض لعمليات حفر الأنفاق، الدراسات الأثرية، البحث عن المعادن .

الفوائد والعوائد الاقتصادٌية المرجوة منه : إثراء التنقٌيب المعدنًى بسبب توفر الجهاز للسوق المحلًى مع دعم فنًى وصٌيانته بسعر منخفض جدا بالمقارنة بمثٌله المستورد، إثراء التنقٌب الأثرى لوزارة الآثار والاستغناء عن البعثات الأجنبية، صمام أمان فًى حالة فشل مفاوضات سد النهضة لتحدٌد أماكن تواجد المٌياه الجوفٌية لتعوٌض النقص بسبب السد، الكشف على الطرق قبل إنشائها لبٌيان وجود التكهفات الطبٌيعٌية لمنع حصول هبوط مفاجًىء للطرق، كشف الثروات الموجود ة بمصر مثل الذهب والفسفور وجمٌع الثروات الأرضية الدفٌينة، الاستخدامات الجٌيوفٌزٌيائٌية والهندسٌية المتعددة، كشف الأنفاق السرٌية على حدود البلاد.

الجدير بالذكر أن الجهاز يتميز بالعديد من الإضافات على الأجهزة العالمٌية منها : دعم التصوٌير الثابت والمتحرك، والتصوٌر ثلاثى الأبعاد المتحرك، عمق ٌيصل الى 500 متر .



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