العراق تُتوج «شيماء قاسم» ملكة جمال بعد 43عامًا من الغياب

شيماء قاسم هي “ملكة جمال العراق” التي تم انتخابها مساء السبت، بحسب ما أعلنت راعية المسابقة، وهي مؤسسة “المدى” للإعلام والثقافة والفنون، في بيان نشرته في موقعها على معلومات قليلة جداً أوردتها عن شيماء، المعروف عنها أن عمرها 20 سنة، وطالبة إدارة واقتصاد من كركوك، وأنها تفوقت على 7 مرشحات شاركن بأول مسابقة ملكة جمال يتم تنظيمها في العراق بعد غياب طال 43 سنة.

المشاركات الأخريات هن: الإعلامية رانيا الصافي، وفرح نصير الطالبة في معهد بريطاني وعمرها 18 سنة، وحوراء شبر، الطالبة بالصف الخامس العلمي، كماوسجى أحمد، وهي طالبة مرحلة أخيرة في كلية التربية الرياضية وعمرها 23 سنة، ثم سوزان عامر، عمرها 22 وطالبة في المرحلة الأخيرة بهندسة البرمجيات، وأيضا سارة مكي، وعمرها 20 عاماً، ثم هدى محمد، طالبة الحقوق في سنتها الثالثة.

وأحيا الحفل الذي جرى في فندق “كرستال كراند عشتار” وهو “شيراتون” سابقاً بوسط بغداد، الفنانون حنين حداد وأحمد الحلاق وعمر خالد، وحضره “سفراء دول عربية وأجنبية وممثلون عن الحكومة ووزارة الثقافة العراقية وشخصيات ثقافية” وفق ما ذكرت “المدى” التي سبق وذكرت أن المسابقة “رسمية” ومعترف بنتيجتها دولياً.