اير فرانس: العبوة التي على متن طائرة الركاب إنذار كاذب

قال المدير التنفيذي لشركة إير فرانس فريدريك جاجي في مؤتمر صحفي يوم الأحد إن العبوة المريبة التي عثر عليها على متن طائرة للشركة كانت في رحلة من موريشيوس إلى باريس وتسببت في هبوط اضطراري لم تكن تمثل أي ضرر وإن الحادث كان “اإنذارًا كاذبًا”.

وأضاف جاجي أنه تقرر هبوط الطائرة في أقرب مطار لتحري الوضع على متن الطائرة وهي من طراز بوينج 777 بعد أن عثر أحد الركاب على العبوة في دورة المياه، وتابع أنه تم إجلاء جميع من كان على متن الطائرة عبر منافذ الطوارئ.

وبحسب رويترز قال جاجي “كل المعلومات المتاحة لنا حاليا تشير إلى أن العبوة لم تكن لتتسبب في حدوث انفجار أو أضرار للطائرة ولكنها كانت عبارة عن مزيج من الورق المقوى والورق العادي وجهاز توقيت.. كان إنذارًا كاذبًا.”