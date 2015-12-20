أخبار عاجلة

إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
مسؤولون أوروبيون يعربون عن دعمهم للضربات الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

اير فرانس: العبوة التي على متن طائرة الركاب إنذار كاذب

Google+ Print
اير فرانس: العبوة التي على متن طائرة الركاب إنذار كاذب اير فرانس: العبوة التي على متن طائرة الركاب إنذار كاذب

 

أرشيفية

قال المدير التنفيذي لشركة إير فرانس فريدريك جاجي في مؤتمر صحفي يوم الأحد إن العبوة المريبة التي عثر عليها على متن طائرة للشركة كانت في رحلة من موريشيوس إلى باريس وتسببت في هبوط اضطراري لم تكن تمثل أي ضرر وإن الحادث كان “اإنذارًا كاذبًا”.

وأضاف جاجي أنه تقرر هبوط الطائرة في أقرب مطار لتحري الوضع على متن الطائرة وهي من طراز بوينج 777 بعد أن عثر أحد الركاب على العبوة في دورة المياه، وتابع أنه تم إجلاء جميع من كان على متن الطائرة عبر منافذ الطوارئ.

وبحسب رويترز قال جاجي “كل المعلومات المتاحة لنا حاليا تشير إلى أن العبوة لم تكن لتتسبب في حدوث انفجار أو أضرار للطائرة ولكنها كانت عبارة عن مزيج من الورق المقوى والورق العادي وجهاز توقيت.. كان إنذارًا كاذبًا.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا