ضبط 5 آلاف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالخليفة

تمكن رجال المباحث بشرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، اليوم، الأحد، من ضبط 5 آلاف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى الخليفة وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين والتجارة، مفادها قيام مالك محل غير مرخص لمستحضرات التجميل والأعشاب الطبية بدائرة قسم شرطة الخليفة، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من المستحضرات العلاجية والخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت حملة تموينية من ضباط الإدارة الشركة المتحرى عنها، وتمكنت من ضبط المدير المسئول 5 آلاف عبوة مستحضرات علاجية لعلاج الأمراض بدون تواريخ صلاحية مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة ، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.